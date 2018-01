IR: 3º lote restituição será liberado dia 15 A partir de quarta-feira, o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2001, ano-base 2000, estará disponível para saque. O valor a ser devolvido ao contribuinte virá corrigido por 5,11%, a taxa Selic acumulada desde maio mais 1%. Todos os contribuintes incluídos nesse lote deverão receber uma notificação. Mas a lista dos CPFs poderá ser consultada também no site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receitafone (0300-780300). O dinheiro será depositado automaticamente na conta corrente do contribuinte que indicou seu número na declaração. Para quem não fez essa indicação, a restituição será encaminhada ao Banco do Brasil. Nesse caso, será preciso ir até uma agência da instituição.