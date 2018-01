IR: 4º lote residual da restituição sai hoje A Receita Federal libera hoje o 4o lote residual com 22.260 restituições relativas ao Imposto de Renda 2000, ano-base 1999. Os contribuintes já podem consultar o site na Internet (veja link abaixo) ou o Receitafone (0300-78-0300) para saber se a sua restituição consta deste lote. Das 12,5 milhões de declarações entregues no ano passado, a Receita já finalizou 12,09 milhões de ajustes. O restante está na malha fina e não tem data para ser liberado. O valor da restituição está corrigido em 15,08%, relativos à variação da taxa básica de juros (Selic) de maio de 2000 a março deste ano e mais 1% correspondente ao mês de abril. O dinheiro ficará à disposição do contribuinte pelo prazo de um ano, mas não sofrerá mais correção. As restituições dos ajustes feitos no ano passado poderão ser sacadas diretamente no caixa da agência bancária indicada na notificação enviada pela Receita. É necessário apresentar a carteira de identidade e o Cadastro da Pessoa Física (CPF) ao funcionário do banco.