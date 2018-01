IR: 5º lote de restituição pode ser sacado hoje Os contribuintes incluídos no quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-base 2000 já podem sacar o dinheiro a partir de hoje. Quem informou o número da conta corrente para crédito da restituição deverá ter o dinheiro depositado pela Receita Federal automaticamente. Caso não tenha feito essa opção, o contribuinte poderá resgatar o valor em uma das agências do Banco do Brasil (BB) ou ligar gratuitamente para o BB Responde (0800-785678) e agendar o pagamento em qualquer banco do qual seja correntista. O valor das restituições desse lote teve correção de 8,03%, referente à variação da taxa Selic acumulada no período de maio a setembro, acrescida de 1%, referente ao mês de outubro. Vale lembrar que a quantia ficará disponível no banco por um ano. Caso o resgate não seja feito no prazo, o contribuinte terá de retirar o valor da restituição nas agências da Receita Federal. O contribuinte que quiser saber se está ou não incluído no quinto lote poderá acessar o site da Receita (veja link abaixo) ou ligar para 0300-780300.