IR: 67% dos contribuintes ainda não declararam A menos de 15 dias para terminar o prazo, 67% dos contribuintes ainda não entregaram sua declaração do Imposto de Renda (IR). Até o momento, 4,5 milhões de declarações chegaram à Receita. Ainda faltam 9 milhões. A Receita alertou que o prazo - que termina em 30 de abril - não será prorrogado. Quem atrasar vai pagar multa de R$ 165,74. Quem deixar para a última hora poderá enfrentar congestionando na Internet ou fila nos bancos. Até o momento, não foi definido se haverá plantão das agências no fim de semana anterior ou depois do horário bancário no dia 30. Segundo técnicos da Receita, 90% das declarações este ano serão feitas pela Internet ou em disquete. O uso da Internet para declaração de renda é um recorde mundial. Os outros 10% serão de declarações em papel ou pelo Receitafone (0300-780300). Pela Internet, há duas opções para declaração. Em uma o contribuinte baixa o programa em seu computador e envia a declaração. A segunda opção é a declaração on-line, em que o contribuinte não necessita baixar o programa no computador. No caso das categorias e contribuintes que estão obtendo liminares na Justiça para correção da tabela de descontos do IR, a declaração tem de ser obrigatoriamente feita em papel. Dicas para declarar A Receita aconselha os contribuintes a ficarem atentos para não errar no preenchimento dos dados de identificação. Isso porque muitos têm se equivocado na hora de colocar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Título de Eleitor. Outra dica é verificar se o informe de rendimentos que a empresa forneceu confere com os ganhos. Caso o valor informado pela empresa seja diferente da renda a ser declarada, o contribuinte deve procurar uma delegacia da Receita Federal. Hoje esta diferença de dados é um dos fatores que mais levam os contribuintes e empresas a caírem na malha fina. Um outro problema que está ocorrendo neste ano é a utilização do programa de declaração do IR, só que versão do ano passado. O contribuinte que declarar utilizando o programa de 2000, terá sua declaração invalidada. O contribuinte deve também guardar os comprovantes de despesas que podem ser deduzidos no IR, como gastos com médicos, por cinco anos. Isso porque este é o prazo máximo no qual a Receita pode pedir esclarecimentos sobre uma declaração. Os contribuintes também poderão deduzir, sem limites, todas as despesas com pensão alimentícia e gastos com despesas médicas. Os gastos com escola e estudos com os dependentes também podem ser deduzidos. No entanto, o limite é de R$ 1,7 mil. Este ano a devolução do IR, segundo a Instrução Normativa n.º 28, será feita exclusivamente em conta corrente ou poupança. Portanto, o contribuinte não pode deixar de colocar os seus dados bancários na hora de declarar. Veja mais informações na cartilha de Declaração do Imposto de Renda no link abaixo.