IR: 80% das declarações já foram entregues O ritmo de envio de declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física 2002 (ano base 2001) pela Internet deverá aumentar consideravelmente até as 20 horas de terça-feira, quando se encerra o prazo para entrega. Um balanço da Receita Federal mostrava que até o meio-dia de hoje 11,278 milhões de declarações haviam sido entregues, o que representa 80,5% do total de 14 milhões de documentos esperados. A expectativa é de que o número chegasse a 11,5 milhões até o fim do domingo. Os 2,722 milhões de declarações esperadas para serem entregues entre a tarde de hoje e a noite de terça representarão o envio de uma média de 48,6 mil por hora. Esse volume é quase o dobro da média de 25,5 mil declarações enviadas por hora ontem, quando a Receita contabilizou 613 mil contribuintes enviando suas declarações. Nas primeiras 12 horas de hoje, a média de envio por hora era de 10,6 mil, podendo alcançar até o fim do dia uma média de 14,5 mil por hora. Congestionamento - A capacidade instalada pela Receita Federal é para receber 150 mil documentos por hora. Os técnicos da Receita recomendam não deixar a entrega da declaração para a última hora, pois o contribuinte corre risco de enfrentar congestionamento nos provedores da Internet. A Receita promete aumentar em 40% a capacidade de recepção de declarações de seus computadores amanhã e terça. A multa por atraso é de 20% do IR devido ou R$ 165,74, o que for maior. Devolução - O primeiro lote de restituições será pago no dia 17 de junho. As declarações serão processadas por ordem de recepção. Portanto, quem enviou sua declaração com antecedência entrará nos primeiros lotes. Por essa razão, tem caído o número de contribuintes que deixa a declaração para a última hora. Para quem for declarar pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br) e pelo Receitafone 0300-78-0300, o prazo vai até as 20 horas. Para a declaração em disquete, o contribuinte deve observar o horário de expediente de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, as únicas instituições autorizadas a receber o documento por esse meio. A entrega dos formulários também obedecerá ao horário de funcionamento dos Correios. Do total de declarações recebidas até ao meio-dia de hoje, 10.802 milhões (95%) foram enviadas pela Internet. Pelo formulário on-line, disponível na Internet para quem tem patrimônio inferior a R$ 20 mil, o número de documentos soma 251 mil. Pelo telefone, a entrega atinge 24 mil e, em disquete, já são 200 mil declarações. A Receita lembra que, no total de declarações enviadas, não está computada a entrega feita pelo formulário em papel, o que só deve ocorrer a partir da segunda quinzena de maio. Com isso, o percentual de contribuintes que acertaram contas deve ser superior aos 80% já contabilizados.