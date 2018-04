IR: cai liminar sobre novas deduções A liminar (decisão provisória) que permitia a dedução de despesas com a compra de lentes corretivas (óculos - inclusive armação - e lentes de contato), aparelhos de audição e medicamentos na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) este ano (ano-base 2001) caiu por decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região. Quem já entregou a declaração e deduziu suas despesas e de seus dependentes com a compra de óculos, lentes de contato, aparelhos de audição e medicamentos, precisa fazer a retificação dessas informações encaminhadas à Receita. O prazo para enviar a declaração retificadora é de 30 dias após a cassação da liminar. O contribuinte que tinha imposto a pagar e pagou a menos com base nas deduções, deverá pagar a diferença até 30 de abril, último dia de entrega das declarações. A partir desta data, os valores serão corrigidos pela taxa Selic, acumulada mensalmente a partir de maio de 2002 até o mês anterior ao do pagamento e mais 1% no mês do pagamento. Agora, se essas diferenças não forem recolhidas em 30 dias após a cassação da liminar, incide multa de mora sobre os valores a pagar. A multa é de 0,33% ao dia, limitada a 20% do débito.