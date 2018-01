IR: como fazer a declaração nos bancos A Secretaria da Receita Federal divulgou a instrução normativa que estabelece os procedimentos que deverão ser adotados pela rede bancária para receber no período de 1º de março a 30 de abril, a Declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. A Receita lembra mais uma vez que a entrega da declaração do imposto de renda, por meio das agências bancárias, só poderá ser feita mediante apresentação de disquete. Os bancos, após receberem as declarações dos contribuintes poderão efetuar a transmissão dos dados imediatamente pela Internet, ou consolidar as informações recebidas e enviá-las à Receita por meio de um programa especial que será fornecido pelo órgão. De acordo com a instrução normativa, os bancos que desejarem se integrar à rede de recepção de declarações ou à rede de crédito e pagamento de restituições do imposto de renda deverão entrar em contato com a coordenação geral do Sistema de Arrecadação e Cobrançada Receita até o dia 2 de fevereiro. Na mesma instrução normativa a Receita relembra que a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos passará a receber entre 1º de março e 30 de abril as declarações do imposto de renda. Pelos correios a declaração só poderá ser apresentada em formulário.