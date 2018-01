IR: consulta de lote residual disponível às 19h A Receita Federal informou que adiou para as 19 horas o início da consulta dos contribuintes - na Internet ou via ReceitaFone - ao quarto lote residual de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2000 Ano-Base 1999. Inicialmente, a Receita havia programado para o meio-dia de hoje o início do horário de consulta. As informações estarão disponíveis no site da Receita (veja link abaixo) e no ReceitaFone 0300-78-0300. Nesse quarto lote, são liberadas da malha fina 45.645 declarações. Desse total, 22.260 terão direito a restituição, num valor total de R$ 39,9 milhões. Outros 13.084 contribuintes terão R$ 9,9 milhões em imposto a pagar. O valor a ser restituído terá conversão de 15,08%, correspondentes à variação da taxa Selic de maio de 2000 a março de 2001 e de mais 1% referente a abril.