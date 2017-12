IR: consulta de restituição amanhã A consulta à lista do segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) deste ano poderá ser feita a partir das 6 horas de amanhã. A lista estará no site da Receita Federal na Internet (veja no link abaixo) ou pelo Receitafone (0300-78-0300). Segundo a Receita, foram processadas apenas declarações com imposto a restituir nesse segundo lote. No total, são 1,386 milhão de declarações no montante de R$ 949,99 milhões. A postagem dos extratos da restituição será feita na segunda-feira e o dinheiro estará disponível no dia 17. O valor das restituições do segundo lote vai estar acrescido de 3,88%, correspondentes à variação da taxa Selic nos meses de maio e junho e de mais 1% referente ao mês de julho. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. A Receita informou ainda que, se o contribuinte não concordar com o valor da restituição, poderá receber o dinheiro no banco e depois fazer uma reclamação pedindo a diferença junto à unidade do órgão na sua cidade.