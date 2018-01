IR: contribuinte acumula perdas há cinco anos A falta de atualização da tabela do Imposto de Renda (IR) desde janeiro de 1996 está causando prejuízos cada vez maiores aos contribuintes. Isso porque, sem a atualização da tabela e com os reajustes salariais das categorias profissionais contribuintes isentos, que deveriam continuar nessa situação, passaram a recolher pela alíquota de 15%. Para o contribuinte que já estava nessa faixa, de 15%, os aumentos salariais fizeram com que ele passasse a recolher uma alíquota de 27,5%, quando não deveria ter mudado, caso a tabela já estivesse atualizada. Dessa forma, sem que houvesse de fato uma melhora no padrão de vida de vida do contribuinte, pois os reajuste salariais nesses exemplos foram apenas uma atualização dos valores em relação à inflação, ele passou a pagar um valor maior referente ao IR. Veja no link abaixo uma tabela preparada pela Gorin Auditoria Contábil, onde é possível perceber as perdas com a falta de correção da tabela de IR.