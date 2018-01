IR: contribuinte pode fazer declaração online O contribuinte com patrimônio de até R$ 20 mil poderá fazer a declaração simplificada do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2001 pela Internet. A declaração online dispensa o uso do programa do IRPF 2001 e o preenchimento é feito na própria página da Receita na Internet (veja link abaixo). Por enquanto, há três meios disponíveis para declarar. Além da Internet, cujo programa está disponível desde o dia 21 de fevereiro, a declaração pode ser feita também em disquete e entregue, exclusivamente, nos bancos conveniados. O formulário de papel deve ser apresentado somente nos Correios, ao custo de R$ 2,00, e nas delegacias e inspetorias da Receita Federal. Segundo a Receita Federal, até agora, 40 mil pessoas já enviaram suas declarações via Internet. O prazo de entrega termina em 30 de abril. A multa mínima para quem deixar de declarar é de R$ 165,74, limitada a 20% do valor do imposto devido.