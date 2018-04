IR: contribuinte que atrasar pagará multa e juros O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2002, ano-base 2001, termina hoje. Na Internet, o horário limite é às 20 horas, mas a Assessoria da Receita Federal aconselha não deixar para os últimos momentos. Atenção: às 20h01 já começa a contar prazo para multa de atraso na entrega da declaração. A multa quando o contribuinte não entrega no prazo é de 1% ao mês ou fração de mês - quer dizer, se estiver em atraso no mês de abril e for pagar no primeiro dia do mês seguinte (maio), vai ser cobrado mais 1% - sempre sobre o imposto devido. Vale lembrar que o pagamento de multa feito à Receita nunca é inferior a R$ 165,74, mesmo que para o contribuinte não exista imposto devido. Portanto, se a porcentagem não atingir esta quantia, este será o valor a ser desembolsado. No caso de valores superiores a esta quantia, são cobrados no máximo 20% sobre o imposto devido, respeitando os cálculos de 1% ao mês citados acima. Vale deixar claro que imposto devido é diferente de imposto a pagar. Se o contribuinte não levar em conta essa diferença, pode se dar mal na hora da cobrança. Um exemplo ilustra melhor o que cada um representa: feitos os cálculos, o contribuinte soma R$ 10 mil de imposto devido. Deste valor, é preciso subtrair o imposto retido na fonte que, digamos, tenha sido de R$ 12 mil. Por estes cálculos, ele chega ao imposto a pagar ou a restituir. No exemplo em questão, há imposto a restituir: o contribuinte tem direito a R$ 2 mil de restituição. Mas digamos que ele não tenha apresentado a declaração no dia 30 de abril. Neste caso, deve pagar multa por atraso na entrega. Se demorar um mês para regularizar a situação, pagará a multa mínima de R$ 165,74, uma vez que 1% sobre o imposto devido de R$ 10 mil resulta em valor inferior, ou seja, R$ 100. Caso atrase dois meses, pagará R$ 200, equivalente a 2% sobre o imposto devido. Se não der importância para o fato e ficar mais de 20 meses em débito com a receita, ao invés dos R$ 2 mil a que teria direito, não vai receber nada. Todo o dinheiro, calculado até o limite de 20% sobre o imposto devido, que soma R$ 10 mil, será de R$ 2 mil. Conclusão: o contribuinte sai perdendo porque o dinheiro fica todo com a Receita Federal. Multa também é cobrada no atraso do pagamento do IR Também no dia 30 de abril, vence a primeira cota ou cota única para o pagamento do IR. No caso de atraso, será cobrada uma multa de mora de 0,33% ao dia, calculada a partir do primeiro dia útil após o vencimento, limitada a 20% do valor a ser pago, seja cota única ou as parcelas em atraso. Pelo atraso no pagamento, o contribuinte pagará também juros de mora, calculados a partir da taxa Selic acumulada mensalmente a partir de maio de 2002, mais 1% no mês de pagamento, uma vez que a taxa não é divulgada antes do fim do mês. Por exemplo, o contribuinte parcelou o pagamento do IR em seis parcelas e atrasou a primeira no valor de R$ 1 mil, com vencimento em 30 de abril. Por um descuido, vai pagá-la apenas no dia 15 de julho. Neste caso, serão cobrados juros com base na taxa Selic acumulada de maio e junho, mais 1% em julho. Além disso, a multa diária de 0,33% entrará nos cálculos. Como foram 76 dias atrasados, estes cálculos vão ultrapassar o limite de 20% estipulado pela Receita Federal. Então, o órgão cobrará até este limite.