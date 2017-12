IR de isentos a partir de 1° agosto A expectativa é que 60 milhões de contribuintes entreguem a declaração de isentos. O formulário que deve ser preenchido é simples e há várias maneiras de entregá-lo. Quem deixar de fazer o acerto, pode ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) cancelado. Confira as principais orientações sobre a declaração de isentos. Quem deve fazer a declaração de isentos ? Devem fazer a declaração aquelas pessoas inscritas no CPF até o dia 31 de dezembro do ano passado. Ficam fora desta obrigação, pessoas que entregaram a declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) 2.000, e o cônjuge que declarou IRPF em conjunto. Os demais contribuintes devem apresentar a declaração de isentos. Como fazer a declaração de isentos ? O primeiro passo é comprar o formulário. Isso pode ser feito nas casas lotéricas ou nas agências do correio. O preço do formulário é R$ 0,50. Mas se o contribuinte preferir o formulário registrado custa um pouco mais, R$ 2,00. Neste último caso, você recebe, em casa, um aviso de que a sua declaração foi entregue sem problemas. Como preencher o formulário ? O contribuinte deve colocar os números de inscrição no CPF e do Título de Eleitor, além da data de nascimento. Depois são feitas quatro perguntas: se a pessoa tem conta em banco, se possui veículo, se é proprietária de imóvel e se é dependente de um declarante do IR. No preenchimento pela Internet, o contribuinte deve responder ainda se é residente no exterior. Onde entregar a declaração ? A declaração de isentos pode ser entrega nas casas lotéricas, correios e também pode ser feita pelo telefone ou pela Internet. O endereço do site da receita é o www.receita.fazenda.gov.br. O número do ReceitaFone é o 0300-78-0300. O custo da ligação é de R$ 0,27 centavos por minuto se a ligação for feita de um telefone fixo e R$ 0,50 caso seja feita pelo telefone celular. Quem estiver no exterior pode ligar para o número 55-78300-78300. Os postos da Receita não irão receber os formulários. O que ocorre em caso de não entrega da declaração ? Apesar de não estar sujeita ao pagamento de multas, a pessoa pode ter o CPF cancelado. A partir do dia 1° de agosto, a Receita Federal vai disponibilizar pela Internet e pelo ReceitaFone um serviço de consulta pública sobre a situação dos CPFs existentes. Quando a pessoa fizer a declaração de isento, se o CPF estiver irregular, será regularizado automaticamente.