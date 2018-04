IR: decisão sobre novas deduções pode cair A liminar (decisão provisória) que permitiu a dedução de despesas com a compra de lentes corretivas (óculos - inclusive armação - e lentes de contato), aparelhos de audição e medicamentos na declaração de Imposto de renda Pessoa Física (IRPF) este ano (ano-base 2001) pode cair. O recurso contra a liminar está sendo julgado no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e a decisão deverá sair nas próximas horas, segundo informação da Assessoria de Imprensa do TRF. O contribuinte que já entregou a declaração e deduziu suas despesas e de seus dependentes com a compra de óculos, lentes de contato, aparelhos de audição e medicamentos precisa ficar atento à decisão sobre a liminar. Porque, se for revertida, ele deverá encaminhar uma declaração retificadora à Receita Federal no prazo de 30 dias, sem as deduções. Segundo o advogado Sidney Stahl, do escritório Stahl Advogados, se não fizer as correções na declaração, o contribuinte poderá estar sujeito a pagamento de multa, dependendo da ação e do que for decidido no caso de uma sentença final. Se as deduções forem mantidas pelo Tribunal, vale ressaltar que a decisão não será definitiva e, por isso, o contribuinte deve continuar a acompanhar o processo. Quem ainda não fez a declaração e ainda pretende usar a liminar, deve avaliar os riscos caso a decisão na Justiça seja alterada, o que pode acontecer em breve. Vale lembrar que as despesas a serem deduzidas com base na liminar devem ser comprovadas com notas fiscais e receitas médicas em nome do próprio contribuinte ou de seus dependentes.