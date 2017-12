IR: declaração de isento deve ser entregue até 30/11 Os contribuintes inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas até 31 de dezembro de 1999, que estavam dispensados de declarar o Imposto de Renda deste ano (exercício 2000, ano-base 1999), devem apresentar a partir de amanhã a Declaração de Isento 2000 para não ter seu documento cancelado ou em situação irregular. O prazo para a entrega é até 30 de novembro. Quem não apresentou essa declaração nos exercícios de 1998 e 1999 também deverá acertar sua situação o mais rapidamente possível. Neste caso, bastará entregar a declaração deste ano para modificar a classificação da lista de CPF. A entrega da Declaração de Isento poderá ser feita nas agências dos Correios, nas casas lotéricas, por meio da Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone (0300-780300, em território nacional, e 55-78300-78300, para ligações do exterior). A partir deste ano as unidades da Receita vão recepcionar apenas as declarações que se enquadram em situações especiais, como a de estrangeiros que não possuem título de eleitor. Vale lembrar que a Declaração de Isento deve ser entregue anualmente.