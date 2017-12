IR: informes sobre rendimento até dia 28 Termina dia 28 o prazo para que as empresas entreguem a seus funcionários os informes de rendimento referentes ao ano de 2000. As instituições financeiras também devem enviar aos correntistas e investidores os informes com os saldos bancários e os rendimentos das aplicações até essa data-limite. As informações contidas nesses documentos vão servir de base para que o contribuinte prepare a declaração de 2001, ano-base 2000. O contribuinte deve ter o cuidado de utilizar as informações corretamente, prestando atenção aos números fornecidos, porque a Receita Federal também vai usar esses dados para conferência. Se houver algum tipo de divergência, a declaração poderá ficar retida na malha fina. É por essa razão que todos os anos muitas restituições não são liberadas na data prevista.