IR: isentos tem até dia 30 para declarar Os contribuintes isentos do pagamento do Imposto de Renda 2000 devem entregar sua declaração até quinta-feira, dia 30. Estão nesse grupo as pessoas que obtiveram renda mensal de até R$ 900,00, dependentes de declarantes do IR que possuem número de CPF próprio e brasileiros residentes no exterior há mais do que 12 meses, mas desejam manter ativo o número do CPF. Devem entregar a declaração de isenção as pessoas inscritas no CPF até 31 de dezembro de 99 e que ficaram dispensadas da apresentação da declaração do IR deste exercício, entregue até dia 28 de abril. Quem entregou a declaração de isento em 1999, e não estava obrigado a entregar a declaração no mês de abril, terá de fazer novamente a declaração de isento. Após o dia 30, a regularização do CPF só poderá ser feita nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 4,50. Quem não fizer a regularização estará sujeito ao cancelamento do documento a partir da segunda semana de janeiro. Aqueles que deixaram de declarar por dois anos consecutivos já estão na lista de CPFs pendentes da Receita Federal e, se não entregarem a declaração este ano, terão seu documento cancelado. A Declaração de Isento 2000 pode ser feito em casas lotéricas, agências dos Correios, pelo site da Receita (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-780300. Sendo a ligação realizada em território nacional, o custo é de R$ 0,27 por minuto (telefone fixo) e R$ 0,50 (telefone móvel). Na utilização do formulário dos correios são cobradas as taxas de R$ 0,50 (remessa postal simples) ou R$ 2,00 (remessa postal registrada). O custo do boleto lotérico é de R$ 0,50. (veja mais informações no link abaixo).