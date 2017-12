IR já pode ser declarado pela Internet Os contribuintes já podem declarar o Imposto de Renda, ano base 2000, pela Internet. O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2001 estará disponível a partir das 21 horas de hoje (terça-feira) na página da Receita Federal (veja link abaixo). É possível elaborar e enviar a declaração pela rede. Para enviar o documento, o contribuinte deve baixar a versão atual do Receitanet 2001, também disponível na Internet. A entrega em formulário e disquete, que pode ser feita nos bancos, postos da Receita Federal e agências do correio, só começa a ser feita a partir de 1º de março e termina em 30 de abril. Vale lembrar que os primeiros a enviar a declaração do Imposto de Renda também são os primeiros a receber a restituição.