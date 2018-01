IR: Jader pede urgência para correção da tabela O presidente do Senado, Jader Barbalho, disse há pouco que amanhã pedirá aos líderes partidários da Câmara que votem com urgência o projeto de lei que corrige a tabela de cálculo do Imposto de Renda na fonte. O projeto, de autoria do senador Paulo Hartung, foi aprovado no Senado em dezembro e está atualmente na Comissão de Finanças da Câmara. "É fundamental que o governo e os líderes partidários dêem prioridade a este projeto", afirmou Jader. O presidente do Senado afirmou ainda ter certeza que os líderes governiastas, que vêm mostrando resistência ao projeto, se convencerão que é um projeto que faz justiça fiscal e social. Líder na Câmara surpreende-se com pedido de urgência O líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira (PSDB-SP), disse que foi surpreendido com a inclusão do pedido de urgência para votação do projeto de lei que reajusta a tabela de descontos do imposto de renda na pauta de votações do plenário da Câmara desta semana. Madeira afirmou que não se recusa a examinar o projeto, mas considera que o momento mais oportuno para sua discussão seria junto com a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem.