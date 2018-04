IR: juíza determina dedução de medicamentos A juíza da 14.ª Vara Cível Federal de São Paulo, Luciana de Souza Sanchez, determinou que a União Federal autorize a dedução na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano base 2001, das despesas com aquisição de lentes corretivas (óculos, inclusive armação e lentes de contato), aparelhos de audição e medicamentos, do próprio contribuinte e de seus dependentes. O uso deve ser comprovado mediante receita médica e nota fiscal em nome do beneficiário. A liminar (decisão provisória) tem eficácia em todo o território nacional. Em sua decisão, a juíza Luciana Sanchez diz que o direito à saúde é constitucionalmente assegurado, e acrescenta que a tributação nos moldes em que está sendo imposta, ou seja, vedando-se a dedução dessas despesas no cálculo do imposto de renda da pessoa física, além de menosprezar o direito à saúde, entra em disputa com o próprio conceito constitucional de renda e, por conseguinte, com o princípio constitucional da capacidade contributiva. A juíza federal determinou que o representante legal da União, no prazo de 24 horas após ter tomado ciência, faça ampla divulgação da decisão em todos os meios de comunicação disponíveis, comunicando as Superintendências Regionais da Receita Federal, a mídia e informando os contribuintes via Internet, na página oficial do órgão. A juíza determinou ainda multa diária de dez mil reais em caso de descumprimento da ordem, valor este a ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.