IR: Lista de restituição está disponível A lista com o CPF dos contribuintes inclusos no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, já está disponível para consulta pela Internet, no site da Receita Federal (veja link abaixo), ou pelo telefone 0300-78-0300. No lote, foram liberados R$ 826.297.269,22 para 1.284.139 beneficiados. O valor estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 15, corrigido por 5,19% correspondente à taxa da Selic acumulada de abril a julho mais 1% de agosto. A assessoria de imprensa da Receita Federal informa que não haverá mais acréscimo nesse montante. A partir de quinta-feira, os beneficiados receberão notificação em casa sobre a liberação do dinheiro.