IR: lista já está disponível A lista de contribuintes inclusos no sexto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, já está disponível para consulta. Basta acessar o site da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o telefone (0300-780300). Todos os contribuintes inclusos neste lote receberão em casa um comunicado com a notificação do recebimento. O valor estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 16 e virá corrigido por 9,11% correspondente à taxa Selic acumulada de maio a outubro mais 1% de novembro.