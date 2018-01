IR: lote de restituição extra na segunda A Receita Federal resolveu acelerar o processo de liberação das restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2000 e vai liberar na próxima segunda-feira um lote extra. A consulta à lista do novo lote estará disponível a partir de amanhã no site da Receita Federal na Internet (veja o link abaixo) ou pelo telefone 0300-78-0300. Nesse lote extra, foram processadas 1 milhão de declarações. Desse total, 46.374 com imposto a restituir no valor de R$ 22,812 milhões. Parte da declarações liberadas nesse lote estava retida para solução de pendências. O valor do imposto a restituir desse lote estará corrigido em 7,82%, correspondente à variação da taxa Selic de maio a setembro e de mais 1% referente ao mês de outubro. Pelo cronograma da Receita, faltam os lotes de 16 de novembro e 15 de dezembro.