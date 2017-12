IR: lote extra de restituição A Receita Federal deve liberar em janeiro um lote extra de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2000, além do lote regular a ser liberado no dia 15. A informação é do coordenador do Programa do Imposto de Renda (PIR), Luiz Carlos Rocha de Oliveira. Ontem, a Receita divulgou informações a respeito do último lote regular de restituições. Quem não recebeu até agora caiu em alguma malha, segundo informa a Receita. Existe ainda 1,4 milhão de declarações a serem liberadas. Deste total, cerca de 600 mil contribuintes caíram na malha fina e 800 mil declarações foram entregues com atraso e ainda não foram processadas. A causa mais comum para a inclusão na malha é a diferença entre informações dadas pelo contribuinte e aquelas informadas à Receita pela fonte pagadora. Oliveira estima que dos contribuintes que estão na malha, aproximadamente 300 mil contribuintes, até agora, terão direito à restituição do IR pago em 1999. Segundo ele, em 70% desses casos existe divergência entre as informações prestadas pelo declarante e a fonte pagadora, e 30% são erros de preenchimento e problemas de cadastro ou identificação do contribuinte. "Não é só divergência de valores, pois às vezes a empresa manda apenas uma parte das informações para a Receita", disse Oliveira. "Outras vezes podem existir falhas no recolhimento de tributos da própria fonte, então a restituição não é liberada." A Receita liberou até agora 10,7 milhões das 12,1 milhões de declarações entregues neste ano. Cerca de 4,7 milhões de contribuintes receberam a restituição. A projeção é a de que aproximadamente 5 milhões de contribuintes tiveram direito à devolução. Com base nas declarações de 1999, Oliveira estima que os outros 300 mil (do total de 600 mil) têm imposto a pagar ou não terão nada a receber. Quem não recebeu a restituição deve aguardar notificação da Receita.