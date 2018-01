IR: lote residual está disponível nos bancos Está disponível desde ontem o primeiro lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, nos bancos autorizados pela Receita Federal. O montante foi corrigido por 11,53% correspondente à taxa Selic, a taxa de juros referencial da economia, acumulada de maio a dezembro mais 1% de janeiro. O valor não sofrerá mais nenhum acréscimo, independentemente da data em que o dinheiro for sacado. A restituição permanecerá nos bancos autorizados durante um ano para saque. Está previsto ainda para este ano a liberação de mais 11 lotes residuais. Até maio, o pagamento deverá ser feito todo dia 15. A partir de junho, quando começam a ser pagas as restituições do exercício de 2001, ano-base 2000, a liberação deverá feita após o dia 20.