IR: mais um lote residual disponível Está disponível nos bancos autorizados pela Receita Federal mais um lote residual do Imposto de Renda (IR) referente ao exercício 1999, ano-base 1998. A quantia foi corrigida por 20,93%, referente à taxa básica de juros - Selic - acumulada de maio de 1999 a maio de 2000, mais 1% de junho. Esse valor não terá mais acréscimo, independentemente da data que o contribuinte realizar o resgate. Foram liberadas 52.997 declarações, sendo 21.143 com imposto a restituir. A quantia permanecerá nos bancos durante um ano para saque. Após esse período, o valor só poderá ser retirado nas unidades da Receita. Todos os beneficiados receberão notificação do recebimento. A lista pode ser consultada pelo telefone 0300-780300 ou pelo site da instituição (veja o link abaixo).