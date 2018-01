IR: multa por atraso é de 1% ao mês O contribuinte que não entregou sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, até sexta-feira deve procurar regularizar sua situação o mais rápido possível. Isso porque a multa cobrada pela apresentação fora do prazo é de 1% ao mês calculada sobre o valor do imposto devido. Não existindo imposto devido, a multa é de R$ 165,74, e chega no máximo a 20% do imposto a pagar. Havendo restituição, o valor da multa será deduzido desta importância. As declarações em atraso podem ser apresentadas pelo telefone 0300-780300, pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br), ou diretamente nas unidades da Receita Federal em disquete ou formulário. As retificações também podem ser feitas por esses meios. Quem apresentou a declaração com erro ou omissão de algum dado apenas para não perder o prazo de entrega também deve fazer a retificação rapidamente, para não atrasar o recebimento da restituição. É preciso fazer a retificação da declaração de IR também em casos de erro de dados pessoais, como CPF, RG e data de nascimento.