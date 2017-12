IR: pagamento de lote extra começa sexta A Secretaria da Receita Federal começa a pagar sexta-feira R$ 99,999 milhões em restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2000, a 61.173 contribuintes. O valor virá corrigido em 9,11%, correspondentes à variação da taxa Selic de maio a outubro e de mais 1% referente a novembro. As notificações começaram a ser enviadas hoje pelos Correios. Para este lote, foram processadas 1 milhão de declarações. Este é o segundo lote extra de restituições deste ano. O próximo e último lote regular de restituições sai no dia 15 de dezembro. A partir do próximo dia 10, o contribuinte poderá verificar se foi incluído no lote, consultando a página da Receita Federal na Internet (veja o link abaixo) ou pelo telefone 0300-78-0300. O contribuinte que não receber a restituição até 15 de dezembro estará retido em malha fina. A causa mais comum desse problema é diferença entre as informações dadas pelo declarante e aquelas informadas por sua fonte pagadora. A orientação da Receita, nesses casos, é aguardar. Muitas vezes, a falha é corrigida sem que o contribuinte precise prestar novas informações. De acordo com dados da Receita, até o momento, foram processadas 9.708.252 declarações, sendo 4.509.246 com imposto a restituir, no montante de R$ 3,320 bilhões, e 1.294.294 com imposto a pagar, no valor de R$ 1,495 bilhão. Outras 3.904.712 declarações tiveram saldo zero.