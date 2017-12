IR: pagar dívidas é a principal recomendação Para quem está na lista do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda (IR), que será liberado nesta sexta-feira, a principal recomendação dos analistas é o pagamento de dívidas. Isso porque, com os juros altos nas operações de crédito, o contribuinte dificilmente vai encontrar uma aplicação que supere os juros cobrados nas linhas de crédito. Para se ter uma idéia, nas operações de crédito feitas por bancos, a pesquisa do Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - referente ao mês de maio constatou que os juros médios no empréstimo pessoal são de 4,65% ao mês. Já os juros médios mensais para o cheque especial foram de 8,49% no mês passado. Nos cartões de crédito, a taxa média cobrada no crédito rotativo é de 9,35%. As aplicações financeiras não têm superado um rendimento bruto mensal de 1,50%. As exceções são as aplicações que seguem as cotações do dólar. A crise de energia, as incertezas em relação à economia argentina e às eleições para a Presidência da República no Brasil em 2002 deixam os investidores inseguros, o que provoca um aumento da demanda por dólares, pressionando as cotações (veja mais informações no link abaixo) Mesmo na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em que os rendimentos tendem a ser maiores em períodos mais longos, as projeções dos analistas apontam para uma alta em torno de 20% em 12 anos para o Ibovespa- índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa. A crise de falta de energia foi o principal motivo para a piora na expectativa dos analistas, já que, com a redução na produção das empresas, o lucro será menor. Confira no link abaixo as perspectivas dos analistas para esse mercado. E veja também, na seqüência, as principais recomendações dos analistas para quem já pagou suas dívidas e quer investir os recursos de sua restituição.