IR: pedido de urgência para nova tabela Os líderes dos partidos de oposição na Câmara dos Deputados decidiram, há pouco, manter o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que reajusta a tabela de descontos do Imposto de Renda. O líder do PPS, Rubens Bueno (PR), criticou a falta de disposição dos governistas para se chegar a um acordo garantindo que o projeto voltará a ser avaliado ainda neste ano. Segundo ele, a tabela do IR seria discutida junto com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que chegará à Câmara até 15 de abril, e nas sessões da Comissão de Finanças e Tributação, o que permitiria que a nova tabela passasse a vigorar já em 2002. Os parlamentares do PPB e do PFL já assinaram o pedido de urgência, e os do PFL haviam se comprometido a assiná-lo, mas os três grupos acabaram voltando atrás.