IR poderá ser debitado em conta corrente A Receita Federal está finalizando o programa que permitirá aos contribuintes pagar o Imposto de Renda (IR) devido pelo sistema de débito automático nas redes bancárias credenciadas. O prazo para que as instituições financeiras façam o credenciamento deve ser aberto até meados de fevereiro. A idéia é que os sistemas de pagamento dos bancos e do Fisco já estejam associados em março, quando inicia a entrega das Declarações do Imposto de Renda 2001. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil deverão ser as primeiras instituições a usar o novo sistema. Até o ano passado, os contribuintes precisavam preencher uma guia do Documento de Arrecadação Federal (Darf) e ir a uma agência bancária para recolher o tributo. Pelo novo sistema, pessoas físicas e jurídicas, que fizerem suas declarações de ajuste anual pela Internet, poderão programar a data em que o débito deve ser feito de sua própria conta. O recolhimento do tributo poderá ser à vista ou parcelado. Quem optar por entregar a declaração em formulário ou disquete terá de continuar recolhendo o imposto devido preenchendo o Darf.