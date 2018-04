IR: prazo de recolhimento vence hoje Vence hoje o prazo para contribuintes pessoas físicas, como também para as pessoas jurídicas, residentes ou domiciliados no País, que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, inclusive rendimentos do trabalho, entre 14 e 20 de abril de 2002, à pessoas físicas ou jurídicas, efetuarem o recolhimento dos valores retidos. O recolhimento deve ser efetuado por meio de DARF. Essas informações são fornecidas pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (SESCON-SP).