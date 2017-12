IR: prazo para recolhimento de lucro é 6ª Quem obteve lucro com a venda de ações no mês de agosto não deve deixar de fazer o pagamento do Imposto de Renda sexta-feira. Mas só deve fazer o recolhimento o investidor que obteve ganho líquido em negócio cujo valor de alienação seja superior a R$ 4.143,50. Para fazer o cálculo, é preciso encontrar a diferença entre o valor de venda e seu custo médio de aquisição. Isso no caso de aplicadores que compraram mais de um lote de uma mesma ação com preços diferentes. Para chegar ao custo médio, basta somar a quantidade de papéis adquiridos e dividir o resultado pela soma do preço de compra das ações. O valor obtido deve ser multiplicado pela quantidade de ações vendidas e subtraído do preço total de venda. A diferença positiva será submetida à alíquota de 10%. O valor obtido no cálculo será o imposto a pagar. O investidor que obteve lucro na venda de ações pertencentes a um único lote não terá necessidade de calcular o custo médio, já que se trata de um único preço. O código a ser utilizado no Darf para pagamento é 6015.