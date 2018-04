IR: presos na malha fina não obtêm informações Faltando uma semana para o término do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), muitos contribuintes que vão fazer a declaração deste ano ainda estão presos na malha fina - checagem mais rigorosa dos dados apresentados pelo contribuinte - da Receita Federal. A retenção na malha fina pode ocorrer por diversos motivos. Desde discrepâncias entre valores declarados pelo contribuinte e valores informados pelo empregador até erros no preenchimento dos dados cadastrais. O engenheiro Paulo Ximenes é um dos que caíram na malha fina. A última vez que ele declarou IR foi em 1993 e não recebeu a restituição até hoje. "Não fui restituído pelo imposto que declarei no exercício de 1993 e deixei de fazer as declarações nos outros anos, esperando um contato da Receita Federal. Agora, além de ficar preso na malha fina, ainda tive meu CPF bloqueado." Não existe setor para esclarecer dúvidas A Receita Federal não dá ao contribuinte o direito de saber o motivo da retenção na malha fina. Não adianta comparecer a um posto, telefonar ou enviar correspondência. Há um departamento que cuida do assunto, o Grupo Malha, mas ele não é acessível ao público. A Receita Federal só informa que o contribuinte deve esperar e que receberá uma notificação em sua casa pedindo o seu comparecimento a um posto para apresentar provas ou retificar possíveis erros. No caso de Ximenes, isso não aconteceu. "A Receita não me informa o motivo. Só avisa que estou na malha. Este ano vou declarar e espero que regularizem o meu CPF." De acordo com o professor de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica (PUC) Roque Carazza, os atos da Receita Federal deveriam ser públicos para o contribuinte. "Se o contribuinte ficou preso na malha é porque alguma informação não está correta. Mas, se a Fazenda não informa esse contribuinte, como ele pode regularizar a sua situação? A instituição pode até sair perdendo, pois muitos contribuintes podem ter provas do erro, o que facilitaria o acerto da situação pendente. Amanhã, a Receita libera um lote de restituições do IR referente a 98 (ano-base 97). O lote é composto de 1.435 restituições, no valor de R$ 2.197.126. O dinheiro virá corrigido em 77,31%, porcentual que corresponde à taxa Selic acumulada de maio de 98 a março de 2002, mais 1% referente a abril. Declarações entregues Foram enviadas até ontem 7,5 milhões de declarações do IR. Um crescimento de 32% na comparação com o mesmo período de 2001. A expectativa é de que 14 milhões de declarações sejam entregues este ano. O prazo de entrega é 30 de abril. Quem perder o prazo ou deixar de declarar pagará multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido. Do total de declarações recebidas, 7,2 milhões foram enviadas pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br), 163.988 pelo formulário on-line, outros 15.740 pelo Receitafone (0300-78-0300) e mais 129 mil em disquetes.