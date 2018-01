IR: previdência privada pode não ser dedutível Na época de declarar os rendimentos à Receita Federal, uma das formas de se obter dedução no Imposto de Renda (IR) a pagar é a participação em planos de previdência privada. A legislação em vigor permite que o contribuinte deduza o valor depositado até o limite de 12% da renda bruta anual. Mas é preciso ter muito cuidado. De acordo com reportagem de Paulo Pinheiro, só poderão ser dedutíveis da base de cálculo do IR as contribuições pagas em nome do próprio participante e desde que o mesmo seja o futuro beneficiário. Isso quer dizer que plano de previdência privada para os filhos não podem ser deduzidos na declaração do IR. A advogada Andréa Nogueira, do escritório Velloza, Girotto e Lindenbojn, alerta que o contribuinte até poderá lançar a dedução na sua declaração anual. Mas, caso a irregularidade venha a ser detectada pela Receita Federal, o contribuinte terá de arcar com o imposto devido, com multa e juros. Outro alerta da advogada: não existe a possibilidade de transferência de titularidade do saldo de um plano de previdência privada. Ou seja, não é possível o pai adquirir o plano em seu nome, para beneficiar-se das deduções, e, depois, transferi-lo para o filho. "Se for feita, a transferência ficará caracterizada como resgate." As entidades de previdência privada conhecem essas restrições, mas nem todas alertam o participante. O presidente da Bradesco Previdência, Antônio Lopes Cristóvão, diz que, no caso dos seus planos, os pais são orientados a adquiri-los em seu nome para o financiamento da educação do filho. "Primeiro, porque poderá fazer as deduções do IR sem problema, e segundo, porque, se for para pagar a faculdade do filho, o resgate poderá ser mensal, dentro da faixa de isenção do IR."