IR: primeiro lote da restituição dia 15 de junho O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) sairá no dia 15 de junho. A informação foi confirmada pelo auditor da Receita Federal em São Paulo, Luís Monteiro. As restituições deverão ser corrigidas em pouco mais de 2,0%. Para saber se está relacionado no primeiro lote, o contribuinte poderá consultar, provavelmente já a partir do dia 11 de junho, o site da Receita na Internet (veja o link abaixo) ou ligar para o Receitafone no telefone 0300-780300. A exemplo do que ocorreu no ano passado, o dinheiro será depositado na conta bancária indicada na declaração. O auditor da Receita afirmou que todas as restituições referentes às declarações que não tenham um número de conta corrente serão encaminhadas para o Banco do Brasil (BB). Nesse caso, o contribuinte terá que ir a uma agência do Banco do Brasil e solicitar a transferência gratuita para uma conta bancária. No entanto, adverte Luís Monteiro, a pessoa tem que possuir conta em algum banco para receber o dinheiro. Caso contrário, terá que abrir na hora uma caderneta de poupança no próprio Banco do Brasil para conseguir sacar o dinheiro. O auditor da Receita informou que essas medidas foram adotadas para evitar fraudes no recebimento das restituições. Monteiro estima que cerca de 700 mil restituições devem compor o primeiro lote. A preferência de pagamento será dada para os que entregaram primeiro a declaração via Internet. Os que ainda se utilizaram dos velhos formulários ou disquetes só deverão ser contemplados nos últimos lotes.