IR: primeiro lote de restituição sai em junho O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) deste ano será pago aos contribuintes no dia 15 de junho. A Receita Federal dará prioridade aos contribuintes que enviaram a declaração por meio da Internet. Depois das declarações da Internet, a prioridade será dada às declarações entregues em disquete e, em seguida, por telefone. Os últimos a receber a declaração serão os contribuintes que fizeram o Imposto de Renda em formulário de papel. Para este ano, a Receita programou sete lotes de restituição. As datas são as seguintes: 15 de junho, 17 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 16 de outubro, 16 de novembro e 15 de dezembro. As normas para a entrega da restituição foram baixadas hoje pelo Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. A Receita ainda não tem o balanço final do número de contribuintes que apresentaram a declaração do IRPF este ano. A Receita aguarda a contagem geral das declarações entregues em formulário de papel.