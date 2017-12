IR: programa da declaração disponível dia 26 Segundo previsão da Receita Federal, o programa da declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de 2000 deverá estar disponível em seu site na Internet (veja link abaixo) a partir do dia 26. O CD-ROM poderá ser retirado nas unidades da Receita a partir de março. Os contribuintes que ainda preferem entregar a declaração por meio de formulários terão de esperar mais, já que esse documento só estará disponível a partir de abril. O prazo para a entrega da declaração termina no dia 30 de abril. Mas continua sendo uma boa opção enviá-la o quanto antes via Internet. Nesse caso, o contribuinte poderá ser um dos primeiros a receber o dinheiro da devolução, nos primeiros lotes liberados, se tiver direito à restituição. Estão sujeitos à entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda referente ao exercício 2001, ano-base 2000, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis de valor total superior a R$ 10,8 mil, quem obteve rendimentos isentos e não-tributáveis de valor total superior a R$ 40 mil e aquele que teve a posse ou propriedade de bens de valor superior a R$ 80 mil. Quem não estiver obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, mas está inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), deverá apresentar a declaração de isento no período que vai de 1.º de agosto a 30 de novembro.