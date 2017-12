IR: quarto lote da restituição sai amanhã A consulta à lista do quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2000, ano-base 1999, poderá ser feita a partir das 8h de amanhã. A lista estará disponível no site da Receita Federal na Internet (veja no link abaixo) e pelo Receitafone (0300-78-0300). A restituição do imposto poderá ser sacada pelo contribuinte a partir do próximo dia 15.O montante a restituir estará corrigido em 6,6%, correspondente à variação da taxa Selic nos meses de maio a agosto e de mais 1% referente ao mês de setembro. A postagem das notificações pelos Correios será feita na segunda-feira. Segundo a Receita Federal. No quarto lote, foram processadas 999.995 declarações. Desse total, 221.480 são declarações de contribuintes que têm direito à restituição do Imposto de Renda, no valor total de R$ 145,98 milhões. O quarto lote é formado também por 776.201 declarações de contribuintes com imposto a pagar, correspondendo a R$ 965,44 milhões. O restante das declarações - 2.314 - têm saldo zero de imposto. De acordo com a Receita Federal, a restituição ficará disponível no banco por um ano.