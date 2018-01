IR: quinto lote de restituição A Receita Federal deverá divulgar esta semana a lista com os CPFs dos contribuintes incluídos no quinto lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 99, ano-base 98. O valor estará nos bancos autorizados a partir do dia 15 e virá corrigido por 19,44%. Essa taxa corresponde à Selic acumulada desde maio de 99 mais 1%. A restituição permanecerá nos bancos durante um ano para saque sem correção adicional. Após esse período, a quantia somente poderá ser retirada nas unidades da Receita. Todos os beneficiados deverão receber em casa um aviso sobre a liberação. A lista também estará no site da Receita Federal (link abaixo) e no Receitafone (0300-780300) para consultas.