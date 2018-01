IR: quinto lote sai hoje Os contribuintes incluídos no quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, devem receber hoje o crédito do valor restituído em conta corrente. Se a opção de crédito automático não foi indicada, o contribuinte poderá receber a restituição nos bancos autorizados. O valor virá corrigido por 7,82%, referente à taxa taxa básica de juros - Selic - acumulada de maio a setembro mais 1% de outubro. Esse lote corresponde a 1 milhão de declarações, das quais 317.828 com restituição. Quem pediu o crédito automático, mas fechou a conta, poderá retirar a devolução em agências do Banco do Brasil. Pode ainda solicitar a transferência do valor via DOC. Basta ir a qualquer agência do BB, identificar-se com o CPF e pagar R$ 9,00. A lista com o CPF dos contribuintes incluídos nesse lote está disponível para consulta no site da Receita Federal (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-780300. Ligações do exterior devem ser feitas para o número 55-78300-78300.