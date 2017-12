IR: Receita libera 3 lotes residuais de restituição A Receita Federal vai liberar esta semana três lotes residuais de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente a exercícios anteriores - 1997, 1998 e 1999. Todos os contribuintes incluídos serão avisados por carta da devolução do imposto. No comunicado, deverão constar, além da quantia, o nome e a localização do banco para onde foi enviado o dinheiro. O valor será corrigido pela taxa básica de juros - Selic - acumulada no período. Hoje, estará disponível nos bancos autorizados as restituições referentes ao exercício de 1997; amanhã, do exercício de 1999; e na quarta-feira, de 1998. Os bancos autorizados também começam a pagar hoje as restituições referentes ao exercício 2000 que foram canceladas pela Receita Federal por erro no sistema de dados. Quem ainda não se inscreveu no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) tem até o dia 31 para fazer o registro gratuitamente. A partir de 1.º de agosto, o documento passará a ser feito pelas entidades conveniadas - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios - com custo de até R$ 4,50. O CPF será produzido com material plástico, como o de cartão de crédito.