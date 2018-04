IR: Receita libera consulta ao 1º lote A Receita Federal vai liberar hoje, ao meio-dia, a consulta ao primeiro lote residual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) 2001, ano-base 2000. As restituições virão corrigidas em 12,34%, correspondentes à taxa Selic acumulada de maio a dezembro de 2001 mais 1% de janeiro. A Receita lembra aos contribuintes que o valor disponível nos bancos não será mais corrigido, independente da data do saque. Foram liberadas 25.629 declarações com imposto a pagar, correspondendo a R$ 62.798.990,86. Outros 1.454.403 contribuintes tiveram saldo zero de imposto. A postagem dos extratos será feita segunda-feira. O contribuinte que não solicitou crédito em conta poderá fazê-lo a partir do dia 18 em qualquer agência do Banco do Brasil. O pedido poderá ser feito pessoalmente ou por meio do telefone 0800-785678 (ligação gratuita). O dinheiro poderá ser transferido para qualquer banco do qual o contribuinte seja correntista. Não há cobrança de taxa. A restituição ficará disponível durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazê-lo na unidade local da Receita. Se o contribuinte não concordar com o valor da restituição, poderá receber a importância disponível e reclamar a diferença no Fisco.