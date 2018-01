IR: receita libera consulta do 3º lote residual A Receita Federal vai liberar para consulta, hoje, a partir das 19 horas, a lista do 3º lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2000, ano base 1999. A consulta à lista poderá ser feita no site da Receita na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-78-0300. O contribuinte cuja declaração estiver incluída nesse lote poderá sacar o dinheiro da restituição do imposto a partir do próximo dia 15 de março. Os valores estarão corrigidos em 13,82%, porcentual referente à variação da taxa Selic entre maio de 2000 e fevereiro deste ano e de mais 1% de março. Segundo a Receita, nesse lote foram liberadas 114.269 declarações do IRPF de 2000. Desse total, 81.721 são de imposto a restituir, no valor de R$ 161,25 milhões. Outras 15.496 declarações são de contribuintes com imposto a pagar. E, nas 17.052 declarações restantes, apurou-se saldo zero de imposto. Na próxima segunda-feira, a Receita vai começar a notificar os contribuintes incluídos nesse lote residual. O dinheiro da restituição ficará disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o contribuinte só poderá sacar a restituição numa unidade local da Receita Federal. Desde junho do ano passado até agora, a Receita Federal já liberou 12.046.488 declarações.