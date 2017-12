IR: Receita libera lotes residuais Estão disponíveis hoje dois lotes residuais de restituição do Imposto de Renda referentes aos exercícios de 1998 e 1999 nos bancos autorizados pela Receita Federal. Os valores serão corrigidos pela taxa Selic acumulada até o mês de outubro mais 1% de novembro. A quantia permanecerá nos bancos durante um ano para saque. Após essa data o resgate somente poderá ser realizado nas unidades da Receita. A lista dos contribuintes inclusos no lote residual de 1999 está disponível para consulta no site Receita Federal (veja link abaixo) e no serviço telefônico 0300-780300. Os contribuintes inclusos no lote residual de 1998 devem receber notificação com comunicado do recebimento.