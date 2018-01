IR: Receita paga restituição Depois de prorrogar, na semana passada, o prazo para o pagamento da restituição do Imposto de Renda referente ao exercício 1999, ano-base 1998, a Receita Federal voltou atrás. Ontem ela divulgou a liberação de mais um lote residual, que estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 26. O valor será corrigido por 19,44% - taxa Selic acumulada de maio de 99 a abril deste ano mais 1% de maio. A lista dos contribuintes incluídos neste lote poderá ser consultada no site da Receita (veja link abaixo). Em relação ao pagamento da restituição do exercício 2000, que estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 15 de junho, a Receita deverá divulgar hoje uma instrução normativa no Diário Oficial explicando as formas de liberação do dinheiro aos bancos credenciados.