IR: Receita recebe 10,1 milhões de declarações A Receita Federal havia recebido, até as 17h de hoje (26), 10,168 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2002, ano-base 2001. Nesse total não está computada a entrega pelo formulário em papel. O volume recebido até o momento corresponde a 72,6% do total de 14 milhões de declarações esperadas para este ano. O prazo de entrega termina no próximo dia 30. A multa mínima para quem perder o prazo será de R$ 165,74. A máxima, de 20% do imposto devido. Do total de declarações recebidas, 9,7 milhões foram entregues pela Internet. Outras 204 mil foram enviadas pelo formulário online, disponível na Internet para contribuintes com patrimônio inferior a R$ 20 mil. Pelo telefone 0300-78-0300, o número de declarações atinge 21 mil e, em disquete, 165 mil. A Receita lembra que o Receitanet, sistema pelo qual o contribuinte envia a declaração, tem capacidade para receber até 150 mil documentos por hora, num total de três milhões ao dia. Ainda assim, nos dois últimos dias do prazo de entrega, a Receita aumentará em cerca de 40% a capacidade do sistema. Somente nesta sexta-feira, até as 17h, cerca de 600 mil contribuintes tinham usado a web para enviar o documento à Receita. A média horária tem sido de 50 mil declarações.