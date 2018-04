IR: Receita recebe mais de 90% das declarações A Receita Federal recebeu, até as 18h desta segunda-feira, 12,706 milhões declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2002, ano-base 2001. O volume corresponde a 90,7% do total de 14 milhões de documentos esperados para este ano. Nesse percentual não está incluída a entrega por formulário em papel. Do total recebido até o momento, 12,219 milhões declarações foram entregues pela Internet. Outras 287 mil foram enviadas pelo formulário online e pelo telefone. Essas duas últimas modalidades, no entanto, só podem ser utilizadas por contribuintes com patrimônio inferior a R$ 20 mil. A entrega em disquete atinge 200 mil declarações. Só hoje cerca de um milhão de pessoas enviaram a declaração pela Internet. A partir das 16h, a média horária de envio atingiu 100 mil documentos. O sistema da Receita tem capacidade para receber até 150 mil declarações por hora, ou 3 milhões ao dia.