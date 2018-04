IR: Receita recebe mais de 99% das declarações A Receita Federal recebeu, até as 11h desta terça-feira, 13,919 milhões declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2002, ano-base 2001. O volume corresponde a 99,42% do total de 14 milhões de documentos esperados para este ano. Nesse percentual não está incluída a entrega por formulário em papel, que só deve ocorrer durante o mês de maio. Do total enviado à Receita até o momento, 13,341 milhões declarações foram entregues pela Internet. Outras 361 mil foram enviadas pelo formulário online e pelo telefone. Essas duas últimas modalidades, no entanto, só podem ser utilizadas por contribuintes com patrimônio inferior a R$ 20 mil. A entrega em disquete atinge 217 mil declarações. Somente ontem, 1,55 milhão de contribuintes entregaram a declaração. O maior movimento na Internet ocorreu das 19h às 20h, quando 116.764 declarações foram enviadas. Hoje o pico ocorreu entre 10h e 11h.: O sistema da Receita tem capacidade para receber até 150 mil declarações por hora, ou 3 milhões ao dia.