IR: Receita recebeu 8 milhões de declarações Faltando seis dias para o fim do prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2002, a Receita Federal contabilizava, ontem, 8 milhões de declarações recebidas. A estimativa é que 14 milhões de pessoas declarem o IR neste ano. O prazo final para entrega da declaração é 30 de abril. O contribuinte que não apresentar a declaração está sujeito a multa correspondente a 20% do IR devido ou R$ 165,74, o que for maior. Até o momento, a Receita registrou crescimento de 32% no volume de declarações entregues, em relação ao mesmo período de 2001. Na terça-feira, a Receita chegou a receber 12 declarações por segundo, num total de meio milhão até o fim do dia. Pessoas que possuem patrimônio igual ou inferior a R$ 20 mil e optam pelo formulário simplificado podem declarar o IR por telefone (0300-78-0300) ou on-line (veja link abaixo). Paralisação Os auditores fiscais da Receita realizaram ontem paralisação de 24 horas e decidem hoje uma nova interrupção das atividades, de até 48 horas, prevista para a próxima semana. A greve pode dificultar o atendimento nos postos da receita nos últimos dias do prazo para a entrega da declaração do IR, embora a direção do sindicato da categoria, o Unafisco, informe que haverá "plantão alternativo" nesses dias. Nos aeroportos e portos houve operação padrão que dificultou a entrada de mercadorias no País. Entre as reivindicações da categoria estão reajuste imediato de 21,66% nos salários e aprovação do projeto de plano de carreira dos fiscais.